Kocaeli'de denizde çırpınan bir vatandaş, çevredeki kişilerin ihbarı üzerine sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.

Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Atabay Sahili'nde bir vatandaş, denizde çırpınırken çevredeki kişiler tarafından fark edildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri botla, denizde zor durumda olan Yaşar E.'yi kısa sürede kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan vatandaşın bilincinin açık olduğu, tedavi edilmek üzere çevredeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.