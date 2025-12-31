ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; vatandaş odaklı hizmet sunan kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ele alındı. Kurumların iş ve işlemlerinin yürütülmesinde hızlılık, verimlilik ve etkinliğin öne çıkarılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflendi.

Toplantıda kurumların 2025 yılı faaliyetleri, kamu hizmet sunumları, ilçede yapımı devam eden yatırımlar ve kısa vadede hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

Toplantıya katılan tüm idarecilerin yeni yılını kutlayan Kaymakam Ahmet Odabaş, '2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.