Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulmaması endişe verici bir şekilde devam ediyor. İstanbul Esenyurt ilçesinde yaşanan son olayda, bir erkek olan Müslüm Özer, evli olduğu eşi Fatma Özer'i tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahı kullanarak intihar etti. Olayın detayları şu şekilde:

Olay, dün saat 19.15 sularında, Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında gerçekleşti. İddialara göre, Müslüm Özer ile eşi Fatma Özer arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma zamanla büyüdü. Tartışma sonucunda Müslüm Özer, evde bulunan bir tabanca ile eşini öldürdükten sonra aynı silahı kullanarak intihar etti.

Olayın hemen ardından, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri, çevreyi güvenlik altına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ayrıntılarını aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.

Kanser hastası olduğu belirtilen Fatma Özer'in, hastalığı yakın zamanda yendiği bilgisine ulaşıldı.