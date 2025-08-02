Evine balkonundan girerek eşini tabanca ile kalbinden vuran Somun, motosikletle olay yerinden kaçtı. Kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurdu. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları kapsamında şüphelinin izine Sinop’ta rastlandı. Kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp yapmaya çalıştığı tespit edilen Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı. İlk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Somun’un, olaydan altı gün önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.