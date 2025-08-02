Bursa Kapalıçarşı’da altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Sabah saat 09:00 itibarıyla güncellenen rakamlara göre, gram altın alımda 4.369,57 TL, satışta ise 4.428,79 TL'den işlem görüyor. Gram altındaki değer kaybı yüzde 0,06 oranında gerçekleşti.

22 ayar altının alım fiyatı 3.994,29 TL, satış fiyatı ise 4.209,76 TL olarak belirlendi. Bu kategoride de yüzde 0,06'lık bir düşüş yaşandı. 14 ayar altında ise alım 2.399,26 TL, satış 3.370,10 TL seviyesinde gerçekleşti. Düşüş oranı yüzde 0,05 olarak kayıtlara geçti.

Çeyrek altın 7.158 TL’den alınıp 7.224 TL’den satılırken, eski çeyrek altın 7.013 TL alış ve 7.092 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Her iki tür çeyrek altında da yüzde 0,06 oranında bir gerileme yaşandı. Yarım altın 14.316 TL alım, 14.449 TL satış fiyatıyla listelendi. Bu kategoride de 8 TL’lik düşüşle yüzde 0,06 oranında bir kayıp gözlendi.

Tam altının alım fiyatı 28.545 TL, satış fiyatı ise 28.765 TL oldu. Tam altında yaşanan değer kaybı 16 TL ile yüzde 0,06 seviyesinde gerçekleşti. Has altın ise 4.391,53 TL'den alınırken, 4.415,54 TL’den satışa sunuldu. Bu kategoride de fiyatlarda 2,50 TL’lik düşüş görüldü.