Yaşanan olayda, bir kişi evine döndüğünde eşiyle birlikte yakaladığı adamı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın meydana geldiği apartmanın bulunduğu Kaletepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, evine gelen İ.Y., karısı H.Y.'yi başka bir kişi olan Ahmet B. ile yakaladı.

Durumun gerginliği ve şaşkınlığıyla, İ.Y. üzerinde taşıdığı tabancayı kullanarak Ahmet B.'ye ateş etti. Bu anlaşılan bir anda gerçekleşen trajik olayın duyulması üzerine, komşuların hemen polisi araması sonucunda bölgeye sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet B.'nin vücudunun dört farklı yerinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı da incelemelerini tamamladıktan sonra Ahmet B.'nin cesedini Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

TESLİM OLDU

İ.Y., bu trajik olayın ardından kendi isteğiyle polis merkezine giderek teslim oldu. İki çocuk babası olan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu sırada karısı H.Y. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.