Barıştığı eşi Rıfat Yılmaz (26) tarafından kabloyla boğularak öldürülen 21 yaşındaki genç kadın Dudu Yılmaz'ın ailesi, cinayet şüphelisine en ağır cezanın verilmesini talep ediyor. Aile, katil zanlısının cinayetin ardından kızlarının adına yazılmış gibi gözüken mesajlar attığını ifade etti.

Cinayet, 16 Haziran akşamı Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda gerçekleşti. Pansiyon çalışanları, Dudu Yılmaz'ı üç gündür görmediklerinde durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının boynuna kablo dolanmış bir şekilde hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dudu Yılmaz'ın maalesef yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öldürdükten sonra mesaj atmış

Dudu Yılmaz'ın ailesi ise acı dolu anlar yaşarken, katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istediklerini dile getirdi. Cinayet şüphelisinin, genç kadının cep telefonundan ailesine mesajlar attığını iddia eden aile, bu mesajların aslında katilin tarafından yazıldığına inanıyor. Anne Fatma Önal, "Kızıma ulaşmaya çalıştık ve cep telefonu numarasından 'Geleceğim', 'Peşime düşmeyin', 'Sinemadayım' yazan mesajlar geldi. Aslında mesajları Rıfat Yılmaz, kızımı öldürdükten sonra onun ağzından yazmış" şeklinde açıklama yaptı.

Dudu Yılmaz'ın cenazesi, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Genç kadın Dudu Yılmaz'ın katil zanlısı olan eşi Rıfat Yılmaz'a ulaşılamadı. Araştırmalar sonucunda, geçtiğimiz yıl kasım ayında evlenen çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecine girdiği ve bu sebeple 3,5 aydır ayrı yaşadıkları belirlendi. İkilinin birlikte yaşadıkları kiralık evi boşaltıp eşyalarını satmalarının ardından, Dudu Yılmaz'ın ailesi tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü ifade ediliyor. Ancak daha sonra İzmir'e geri dönen Dudu Yılmaz'ı, eşi Rıfat Yılmaz'ın ikna edip bir pansiyona çağırdığı tespit edildi.

Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucu Rıfat Yılmaz, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rıfat Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızının Ardından Derin Bir Acı: Adalet İstiyoruz

Cinayet şüphelisi Rıfat Yılmaz'ın, kızıyla ilgili kullandığı tuhaf yöntem dikkat çekiyor. Kızına ait cep telefonunu kullanarak sanki kızıyla iletişimdeymiş gibi mesajlar atmış. Olayın mağduru Fatma Önal, "Kızımın maruz kaldığı işkenceleri öğrenince Fırat Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ancak sonrasında kızımın barışma kararıyla bu kararı geri çektiğini belirtti. Ne var ki, barışma sonrası kızımın yaşadıkları değişmedi. Fırat ile dışarıda buluşup iletişim halindeydiler. Dudu, ayrıca 'Eşimle deniz kenarında gezinti yapacağım, akşam döneceğim' dedikten sonra bir daha dönmedi. Telefonla yaptığımız son konuşmada ise Fırat'a artık gitmeyeceğini ve eve geleceğini ifade etmişti. Ancak ulaşamadık, onun yerine kızımın cep telefonundan garip mesajlar gelmeye başladı. Gerçekte bu mesajları Rıfat Yılmaz'ın, kızımı öldürdükten sonra onun adına yazdığı anlaşıldı. Bir arkadaşı, Fırat'ın cinayeti itiraf ettiğini aktardı. Ardından işvereni de durumu bize iletti. Tüm bu korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldık."

Adalet Arayışı Sürüyor: En Ağır Cezayı İstiyoruz

Dudu'nun babası Salih Önal ise Rıfat Yılmaz'a karşı en ağır cezanın verilmesini talep ediyor. "Bir evladın nasıl büyüdüğünü görmek acıtıcı bir deneyimdir. Biz ona merhamet ettik, ancak o bize aynı şefkati göstermedi. Bizim için kutsal olanı yakıp yıktı. Bu acımasız insanın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Toplumun her bireyinin güvende olması gerektiğini düşünüyoruz. Kimse bu tür insanların eline fırsat vermemeli. Dudu ile Rıfat'ın barışmasının ardında korkunç bir gerçek yatıyor. Kızımın sessizce katledilmesini sağlamak için onun duygularını istismar etmiş olmalı."