İnegölspor yönetimi kulübe kalıcı gelir sağlamak adına ve aidiyet duygusu oluşturmak adına başlattığı İnegölspor ayran projesi için Lokantacılar Odası ile protokol imzaladı.

Osman Sevim başkanlığında İnegölspor yönetimi kulübe kalıcı gelir sağlamak adına başlattığı Bordo Beyaz Ayran’a destek çığ gibi büyüyor. Bakkallar Odası’nın desteğinin ardından Lokantacılar Odası’da İnegölspor’un Bordo Beyaz ayranı projesine destek veriyor.

ÇOK CİDDİ BİR DESTEK VAR

İnegölspor Başkanı Osman Sevim ayran projesine ciddi bir desteğin olduğunu ifade ederek “İnegölspor’umuza kalıcı gelir üretmek adına başladığımız Bordo Beyaz ayran projemize destek esnaflarımızdan çok ciddi bir destek ve talep var. Bugün Lokantacılar Odası’nda Sabri Dönmez başkanımız ile birlikteyiz. Lokantacılar Odası ile birlikte yapacağımız protokol ile Bordo Beyaz ayranımız her vatandaşımız ile buluşacak. Yönetim olarak biz bu projeleri önemsiyoruz. Bir yandan İnegölspor’umuza aidiyet duygusu oluştururken diğer yandan da kulübümüze kalıcı bir gelir oluşuyor. Sloganımız belli İnegöl’de Bordo Beyaz ayran içilir. Şimdiden katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İNEGÖL’DE BORDO BEYAZ AYRAN İÇİLİR

İnegölspor’a destek verilmesi gerektiğini ifade eden İnegöl Lokantacılar Odası Başkanı Sabri Dönmez “İnegölspor’umuzun çıkarmış olduğu Bordo Beyaz ayranımızın İnegöl halkına hayırlı olmasını temenni ederim. İnegölspor’umuzun başkanı Osman Sevim ve yönetimi bu projeden bahsettiklerinde çok heyecanlanmıştık. Şehrimizin en önemli markası olan İnegölspor’umuza her türlü destek verilmesi gerekiyor. Bugün ayran projesi ile başlayan bu destek yarın çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum. Bundan sonra İnegöl’de bordo beyaz ayran içilir. Herkesi İnegölspor’umuzun ayranını içmeye davet ediyorum. Ayran temini için detaylı bilgiyi esnaflarımız odamızı arayarak ulaşabilir.” dedi