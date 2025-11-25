İstanbul Bayrampaşa’da eşinin kullandığı minibüsten inmeye çalışan kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00’da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak’ta meydana geldi. 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.’nın kullandığı servis minibüsünden inmek istediği sırada bilinmeyen bir nedenle yere düşerek aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.