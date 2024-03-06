Osmanbey Caddesi numara 68 adresinde mobilya, deri ve otomotiv sektörüne yönelik endüstriyel makine üzerine İnegöllü üreticilere 20 yıldır hizmet veren Esinti Makine, Durkoop ve PAF markalarının da sahibi olan ShangGong firmasına ait Deri Mobilya Grubu makinelerini İnegöl’de üreticilerle buluşturdu. Lansman toplantısına TETAŞ İç ve Dış Ticaret A. Ş. Satış Direktörü Kudret Çelebi, TETAŞ A.Ş. Bursa Bölge Müdürü Mustafa Eksen, TETAŞ A.Ş. Pazarlama Müdürü Özgür Ak, Esinti Makine Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Demir, Şentürk Kartal ile çok sayıda İnegöllü üretici katıldı.

Lansman toplantısında bir açıklama yapan TETAŞ İç ve Dış Ticaret A. Ş. Satış Direktörü Kudret Çelebi, “Biz TETAŞ olarak 1982 yılından beri sektöre konfeksiyon ve tekstil makineleri ithalatı yapan bir firmayız. Bursa, Denizli, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır’da şubelerimiz var. Merkezimiz İstanbul’da. İnegöl’de de Esinti Makine ile birlikte burada bir iş ortaklığı yapıyoruz. Grubumuza yeni katılan Deri Mobilya Grubu tanıtımı yapıyoruz. ShangGong marka diye lanse ettiğimiz makinemizin modellerini getirdik. Bu modellerimizi burada müşterilerimize sunuyoruz. Esinti Makine ile partner olarak birlikte hareket ediyoruz. ShangGong dediğimiz makine grubu aslında Durkoop ve PAF grubunun sahibi olan firma. Durkoop ve PAF grubu Alman menşeili. Tabi her geçen gün rekabetçi ortamlar gelişmeye başladı. Ayrıca daha ekonomik makineler gelişmeye başladı. Durkoop’un ve PAF’ın sahibi olan ShangGong firması kendi markasıyla da Çin menşeili ekonomik grup makine üretmeye başladı. Durkoop ve PAF kalitesiyle, daha ekonomik bir segmentle İnegöl pazarına sunuyoruz. Fiyat aralığı makine özelliklerine göre değişiyor. Düz dikiş makinesi 500 dolardan başlıyor ve 8.000-10.000 dolar seviyesine kadar elektronik, çift pabuçlu ve tek iğneli gibi modellerin olduğu bir segmentasyon var” diye konuştu.

Konuşmanın ardından İnegöllü üreticilere makineler tek tek tanıtıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş