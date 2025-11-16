Kış mevsimiyle birlikte soğuyan hava, nem oranının düşmesi ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması cilt sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu dönemde hem cildin doğal bariyerinin zayıflaması hem de bağışıklık sisteminin baskılanması, birçok deri hastalığının daha sık görülmesine yol açabiliyor.

"Cildimiz, vücudumuzu dış etkenlere karşı koruyan en büyük organımızdır" diyen Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatolog Prof.Dr. Muhsin Akbaba "Kış aylarında soğuğa ve rüzgara maruz kalmak, kapalı mekanların kuru havası, kalın kıyafetlerin sürtünmesi ve yanlış ürün kullanımı nedeniyle çeşitli cilt hastalıklarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle kış aylarında ortaya çıkan ya da alevlenen cilt rahatsızlıklarını bilmek ve korunma yollarını uygulamak büyük önem taşımakta" dedi.

"Cilt kuruluğu"

Prof. Dr. Akbaba "Cilt kuruluğu kışın en sık görülen problemlerin başında gelir. Özellikle duş sonrası gerilme hissi, pullanma ve kaşıntı ile kendini gösterir. Basit gibi görünse de ilerleyen durumlarda çatlaklar ve enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Düzenli nemlendirici kullanımı bu dönemde temel korunma yöntemidir" açıklamasında bulundu.

"Egzama"

Egzama’nın, özellikle çocuklarda ve hassas cilt yapısına sahip kişilerde kışın daha çok alevlendiğini belirten Prof. Dr. Akbaba, "Soğuk hava ve kuru ortam egzamanın en önemli tetikleyicilerindendir. Kaşıntı ve kızarıklık kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Pamuklu giysi tercih etmek, deterjan ve tahriş edici maddelerden olabildiğince uzak durmak, tedavi sürecini destekler" dedi.

Sedef hastalığı

Sedef Hastalığı’nın belirtilerinin özellikle saçlı deri, diz ve dirseklerde görülen kızarık pul pul plaklar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akbaba, "Sedef hastalığı kronik bir deri hastalığıdır ve soğuk havalarda genellikle kötüleşme eğilimi gösterir. Hastalık bağışıklık sistemi ile ilişkili olduğu için stres ve enfeksiyonlar da tetikleyici olabilir. Düzenli takip, nemlendirici kullanımı ve gerektiğinde doktor kontrolünde ilaç tedavisi uygulanması önemlidir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akbaba açıklamasının devamında "Özellikle saçlı deri ve yüz bölgesinde kepeklenme ile kendini gösteren seboreik dermatit ise, soğuk aylarda şiddetlenir. Düzenli ve doğru şampuan kullanımı hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlar" açıklamasında bulundu.

Soğuk ürtikeri

Soğuk Ürtikeri hastalığında, soğuğa maruz bölgelerde kabarıklık ve kaşıntı görüldüğünü belirten Prof. Dr. Akbaba, "Soğuğa karşı aşırı duyarlılık sonucu gelişen bu hastalık, özellikle dış ortamda çalışan veya soğuğa direkt maruz kalan kişilerde ortaya çıkar. Kabarıklık ve kaşıntı şikayetleri günlük yaşamı zorlaştırabilir. Soğuk yanığı hastalığı ise soğuğa bağlı dolaşım bozuklukları sonucu gelişen bu durum, özellikle ekstremitelerde morarma ve ağrı ile karakterizedir. Uygun giyinmek ve soğuktan korunmak en temel tedavi yaklaşımıdır" dedi.

"El Egzaması"

Prof. Dr. Akbaba, kış aylarında sık el yıkama ve deterjan kullanımının, el egzamasını arttırdığını, korunmak için düzenli nemlendirici kullanımı ve tahriş edici ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Kışın en sık görülen bulaşıcı deri hastalıkları konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Akbaba, "Kışın sadece kuruluk ve egzama gibi sorunlarla değil, aynı zamanda bulaşıcı deri hastalıklarıyla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle kalabalık ve kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması, bu hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Uyuz; kalabalık ve kapalı ortamlarda hızla yayılır, gece artan kaşıntılar yapar. Bitlenme; özellikle okul, yurt gibi toplu yaşam alanlarında sık görülür. Uçuk; soğuk, stres ve bağışıklık düşüklüğüyle kışın daha çok görülür. Ayak mantarı; kalın çorap, kapalı ayakkabı nedeniyle kışın artar. Siğiller; kapalı alan, ortak eşya kullanımı ve bağışıklık düşüklüğü ile sıklaşır" dedi.

Deri hastalıklarından korunma yöntemlerini de sıralayan Prof. Dr. Akbaba, "Kış aylarında hem kuruyucu hem de bulaşıcı hastalıklardan korunmak için alınabilecek bazı basit ama etkili önlemler vardır. Kalabalık ortamlarda temaslardan kaçınmak, kişisel eşyaları (havlu, tarak, çorap, ayakkabı) paylaşmamak, el hijyenine dikkat etmek, bağışıklığı güçlü tutmak (dengeli beslenmek, uyku, stres kontrolü, giysi, çarşaf, çamaşırları düzenli ve yüksek ısıda yıkamak, havalandırması iyi ortamlarda bulunmak, şüpheli lezyonlarda erkenden dermatoloji kliniğine başvurmak" olduğunu aktardı.

"Doktorunuza başvurunuz"

Prof. Dr. Akbaba deri hastalığı belirtisi ile karşılaşan hastaların en yakın doktora başvurması gerektiğini belirterek, "Kış aylarında görülen cilt hastalıkları basit kuruluklardan ciddi bulaşıcı hastalıklara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Cildinizde kaşıntı, kızarıklık, döküntü veya farklı bir lezyon fark ettiğinizde zaman kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurmanız, hem tanının erken konulmasını hem de tedavinin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.