Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ardı ardına gelen patlama seslerini duyması üzerine durum polis, itfaiye ve UEDAŞ ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enerji akışını keserken, çevrede bulunan vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.



Patlamaların nedenine ilişkin incelemeler sürerken, herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. UEDAŞ ekipleri hatta oluşan arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.