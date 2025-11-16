Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi çevre yolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 59 AKR 575 plakalı otomobil, Pınarhisar Çevre Yolu Erenler köyü kavşağında dönüş yapmak isteyen 39 ACB 414 plakalı traktörle çarpıştı. Traktörün arkasındaki çoklu patlatma tarım aletine çarpan otomobilin ön kısmı tamamen ezilerek, hava yastıkları açıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol kısa süreli kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.