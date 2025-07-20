Acı haberi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından duyurdu.

Bozbey, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’mıza ve partimize yıllarca emek vermiş, önceki dönem milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Lale Karabıyık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bilgisiyle, çalışkanlığıyla ve mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan kıymetli yol arkadaşımızı kaybetmenin acısı tarif edilemez. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."