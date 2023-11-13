Sultangazi'de dün akşam saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, 42 yaşındaki Pınar Bektaş, eski eşi Tuncay Sağ tarafından vahşice öldürüldü. İddiaya göre, Sağ, çocuklarını görmek amacıyla Bektaş'ın evine gitti. Ancak, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve arbedeye dönüştü.

Tuncay Sağ, mutfaktan aldığı bıçakla Pınar Bektaş'ı boğazından keserek, vücuduna da çeşitli yerlerden bıçak darbeleri indirdi. Ardından olay yerinden ayrıldı.

Yardım çığlıklarını duyan komşular, olay yerine ulaştıklarında kanlar içinde yatan Bektaş'ı buldu. Kontrol sırasında ise 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığı ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Pınar Bektaş hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından Tuncay Sağ'ın polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.