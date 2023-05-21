İstanbul'da yaşayan Şenay Fidan ile İGF Haber Ajansı olarak gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, eski evlerin maket tasarımlarını yapma sürecini ve Fidan'ın bu alanda ilhamını, çalışmalarını detaylı şekilde konuştuk.Mustafa ŞENGÜL - Afyon Kent Haber / İSTANBUL (İGFA) - Eski evlere özlem duyanlarına maket tasarımlarıyla hitap eden Şenay Fidan, 6 yıl önce evinde beslediği minik hamsterları sayesinde minyatür dünyayı keşfetti.

Bu süreçte maket evlere ilgi duymaya başlayan Fidan, evdeki kedilerden önce hamsterlarının olduğunu ve onlar için sürekli bambu evler yapmaya başladı.

Daha sonra bu hobisinin maket evlere dönüştüğünü ve zamanla bunun kurgusal olayların ışık oyunlarıyla diorama sanatına dönüştüğünü ifade eden Fidan, diorama tasarımlarında kullanılan malzemeler hakkında da bilgiler verdi. Başlangıçta mukavva, yapıştırıcı, makas gibi temel malzemelerle çalışmaya başladığını söyleyen Fidan, pratik yaparak becerilerini geliştirdiğini ve zamanla maket ev yapımına iyice alıştığını söyledi.

Fidan, içinde bulunulan çağda neden maket tasarımının onun için önemli bir kariyer seçeneği haline geldiği yönüdeki soruya da, bu işe özel bir sebebi olmadığını belirterek, şu anda geçmişi günümüze taşımak için maket evler yapmaktan keyif aldığını kaydetti.

Tasarım yaparken en çok 90'lı yıllarda çocuk olmanın kendisine en çok ilham verdiğini anlatan Fidan, bu dönemde geçmişe duyduğu özlem ve nostaljiyi tasarımlarına yansıttığını belirtti.

Tasarım sürecindeki adımlarını ve ilerleyişleri de paylaşan Şenay Fidan, "Bu konuda plan yapmıyor, akışına bırakıyorum. Tasarım yaparken aklıma gelen fikirleri uyguluyorum" dedi.

Kendi tarzını veya imzasını ürünlerine nasıl yansıttığı konusunda da ipuçları veren Fidan, duygusal şekilde çalıştığını ve bu duyguyla yapılan tasarımların kendisini belli ettiğini söyledi. Ürünlerini sosyal medya hesaplarında paylaştığında takipçilerinin kendisini tanıdığını ve sevdiğini belirten Fidan, daimi müşterilerinden bugüne kadar aldığı geri bildirimlerin çoğunlukla olumlu olduğunu ifade etti.

Bu arada bugüne kadar en sevdiği veya en gurur duyduğu tasarım projesinin, kendisine ait olan ve 5 odalı bir ev maketi olduğunu ifade ederek, "İnsanlar genellikle çocukluklarının geçtiği eski evlere özlem duyarlar. Maket tasarımları bu özlemi gidermeye yöneliktir. Bu projenin benim için ayrı bir gurur. Hem beni, hem de karşımdaki insanı mutlu eden bir proje" diye konuştu.

Fidan söz konusu tasarımlarına yönelik eserleri de düzenleyeceği sergilerle vatandaşlarla buluşturmak istediğini ve ilk sergiyi de yakın zamanda Uşak'ta açmayı planladığını sözlerine ekledi.