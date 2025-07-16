Başvurular 18 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, Alo 170 hattı aracılığıyla ya da İŞKUR hizmet noktalarından gerçekleştirebilecek.

İlana sadece aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından biri için başvuru kabul edilecek. Başvuruda bulunan adaylar, genel veya öncelikli listeden hangisine başvurduklarını sistem üzerinde işaretlemek zorunda olacak. Başvuru süresi sona erdikten sonra listeler arasında değişiklik yapılamayacak.

Tüm başvurular ilgili kamu kurumuna iletilecek ve noter huzurunda yapılacak kurayla, açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek. Kuraya katılacak adayların kura sonucu belirlenmiş olması, sınav ve belge kontrolü aşamasına geçebilmeleri açısından önem taşıyor. Belge teslimi ve kontrolü kurumun tercihine göre kura öncesinde ya da sonrasında yapılabilecek. Adayların eğitim durumu, mesleki belgeleri ve diğer özel koşulları sağlayıp sağlamadıkları bu aşamada belgelenecek.

Başvuru yapacak adayların Marangoz (Mobilya ve Dekorasyon) mesleğinde ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmaları şartı aranıyor. Adaylar deneyim sürelerini çalıştıkları işyerlerinden alacakları belgeler ve SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirecekler.

İşe hak kazanan adaylardan gece vardiyası dahil olmak üzere vardiyalı çalışmaya engel durumlarının bulunmadığına ve beden işlerinde çalışabilecek durumda olduklarına dair taahhüt alınacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar işbaşı yapabilecek.

Kur’a çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’da Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün Osmangazi ilçesinde bulunan yerleşkesinde gerçekleştirilecek. İsteyen adaylar kuraya katılabilecek. Kurum tarafından mülakat yapılması halinde tarih ve yer bilgisi internet üzerinden duyurulacak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

İlana başvuran adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumlu olacak. Gerçeğe aykırı belge sunan veya yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, işe alınsalar dahi atamaları iptal edilecek. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılabilecek. Adaylar başvuru yaparak tüm şartları kabul etmiş sayılacak.