Baba, yaralı oğlunun alnından öperek moral verdi.

Kaza Çayyaka mahallesinde meydana geldi. Sürüsü M.Y.(79) yönetimindeki 16 BEC 684 plakalı otomobil, sürücü Oğuzhan T.(21) yönetimindeki 43 AAE 021 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Yağız B.(11) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

ALNINDAN ÖPTÜ

Baba, sedyede yatan yaralı oğlunu alnından öperek moral verdi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.