18. Dönem İstanbul Milletvekili ve Belediye Başkanı Yüksel Çengel öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekili, eski Avcılar Belediye Başkanı Yüksel Çengel yaşamını yitirdi. Çengel için Ataköy 5. Kısım Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, merhumun ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı eski milletvekili ve siyasetçiler katıldı. Törene katılanlar Çengel’in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Çengel, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mevlanakapı Merkezefendi Mezarlığı’nda defnedildi.