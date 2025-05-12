Hristiyan dünyasında uzlaşma çabalarının tarihi bir simgesi olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla, Papa Francesco’nun Mayıs ayı sonunda Türkiye’ye gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Bu önemli buluşmada, kiliseler arası birlik hedeflenirken, Paskalya tarihi gibi süregelen anlaşmazlıkların da ele alınması planlanıyordu. Etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı yerel kilise temsilcilerinin de katılması öngörülüyordu.

Ancak Papa Francesco'nun Şubat ortasında rahatsızlanmasının ardından 21 Nisan’da hayatını kaybetmesi nedeniyle bu ziyaretin akıbeti belirsizliğe düştü. 8 Mayıs’ta Papa seçilen 14. Leo’nun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı. Vatikan, yeni Papa’nın 25 Mayıs’a kadar olan resmi programını duyurdu ve bu tarihe kadar Türkiye ziyaretinin yer almadığı görüldü.

GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİNDE TÜRKİYE'YE DAVET EDİLECEK

ANKA Haber Ajansı'nın Fener Rum Patrikhanesi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Fener Rum Patriği Bartholomeos, 18 Mayıs’ta Papa 14. Leo’nun resmi göreve başlama törenine katılarak, bu vesileyle yeni Papa ile özel bir görüşme gerçekleştirecek ve Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı kapsamında Türkiye’ye davet edecek.

Papa’nın daveti kabul etmesi durumunda ziyaretin tarihi belirlenecek. Görüşmelerde yaz ayları ya da sonbahar öne çıkarken, Mayıs sonu ihtimali de tamamen göz ardı edilmiyor.

Ancak bu ziyaretin hayata geçebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi bir davet mektubu göndermesi gerekiyor. Bu davet ile ziyaretin “devlet ziyareti” statüsünde yapılması mümkün olacak.

Planlara göre, Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından da İznik’e geçerek dini programa katılması öngörülüyor. Türkiye’nin, Papa 14. Leo’nun ilk yurtdışı ziyareti için tercih edilebilecek ülkeler arasında olduğu ifade ediliyor.

"İZNİK ZİYARETİNİ YAPACAĞIZ"

Papa 14'üncü Leo bugün Vatikan'da gazetecilerle bir araya geldi. Yunan bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen bir soru üzerine Papa, İznik'i ziyaret etme planına ilişkin tarih vermezken 'Bunun üzerinde çalışıyoruz, yapacağız' ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5'inci Papa olacak. Türkiye'ye 2014 yılında giden Papa Francesco'nun yanı sıra, Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979) ve Papa 16. Benedikt (2006) de birer ziyarette bulunmuştu.

HALEFİNE VASİYET ETTİ

Öte yandan, Papa Francesco'nun, 10 yıl önce Kutsal Topraklar ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos'la İznik buluşmasını planladığı belirtildi. Patrikhanenin bazı danışmanları tarafından ortaya atılan bu fikre iki dini lider de sıcak baktı.

Papa Francesco'nun bu ziyarete ne kadar önem verdiği, yine Patrikhaneye yakın kaynağın ANKA'ya aktardığı bilgiyle ortaya çıktı. Buna göre; Papa, "Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Papa Francesco'nun ayrıca, Şubat ortasında hastaneye yatmasının ardından Patrik Bartholomeos'tan, mayıs sonu yapılması planlanan bu etkinliğin tarihini ertelemesi konusunda ısrarcı olduğu ve bu şekilde iyileşip bu ziyareti gerçekleştirmeyi umduğu ifade ediliyor.

3 AYRI ETKİNLİKTE İZNİK'E GİTME PLANINDA BAHSETTİ

Merhum Papa Francesco, Vatikan tarafından hiçbir zaman resmi olarak açıklanmasa da, geçen yıl üç ayrı etkinlikte İznik'e gitme isteğinden bahsetmişti. Hem Vatikan hem de Patrikhane buna dair hazırlıkları ileriye taşımıştı.

Papa Francesco, geçen haziran ayında Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti Vatikan'da kabulü sırasında, İznik ziyaretini yapmayı kalpten istediğini ifade etti.

Kasım ayındaki bir başka toplantı sırasında yine Türkiye'ye gitmeyi düşündüğünü söyleyen Papa, "2025'te ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlama fırsatı bulacağız" diyerek bu konsilin, Kilise'nin ve tüm insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Aralık ayında da Dünya Metodist Konseyi'nden bir delegasyonu kabul eden Papa Francesco, bu yıl dönümü etkinliğinin, tüm Kiliselere ve tüm dinsel topluluklara görünür bir birliğe doğru ilerlemeleri için bir davet olduğunu dile getirdi.

Kiliselerin birliğine çok önem veren ve bunu her vesilede belirten Papa, yine Aralık'taki bu etkinlikte Kiliselere "birlikte yürüme" çağrısı yaparak, "Çünkü hepimiz biriz" dedi.

İZNİK HRİSTİYAN DÜNYASI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Hristiyanlığın ilk evrensel konsili olan İznik Konsili, 325 yılının Mayıs ayında İznik’te toplandı ve burada kabul edilen inanç bildirgesi, Hristiyan doktrininin temelini oluşturdu.

Bizans tarihi ve arkeolojisi üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapan, 1981’den bu yana Türkiye’yi sıkça ziyaret eden Emeritus Profesör Vincenzo Ruggieri, Birinci İznik Konsili’nin önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Ruggieri, Roma İmparatoru I. Konstantin’in çağrısıyla farklı kiliselere mensup yüzlerce episkoposun katıldığı konsilin toplanma nedenlerinden birinin, kiliselerin Paskalya Bayramı’nı farklı tarihlerde kutlaması olduğunu belirtti. Konstantin’in bu tarihsel dağınıklığı sona erdirmek istediğini vurgulayan Ruggieri, aynı zamanda İskenderiye çevresindeki din adamları arasında Hz. İsa’nın doğası ve “Baba Tanrı” ile olan ilişkisine dair yaşanan teolojik ayrışmaların da konsilin ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Tartışmalar sonunda bu teolojik ayrılıklara çözüm getirildiğini dile getiren Ruggieri, İznik’in Katolik inancının şekillendiği yer olarak tarihsel açıdan çok önemli olduğunu belirtti.

Konsile 318 episkoposun katıldığı yönündeki yaygın görüşe rağmen, gerçek sayının 260 ila 265 civarında olduğunu ifade eden Ruggieri, katılımcıların çoğunun Doğu kiliselerinden olduğunu, Batı kiliselerinden ise sınırlı sayıda temsilcinin yer aldığını aktardı.

Ayrıca Konsil’de Paskalya'nın her yıl, ilkbahar ekinoksunu takip eden ilk dolunaydan sonraki Pazar günü kutlanması yönünde ortak bir karara varıldığını hatırlattı.

Ruggieri, Papa 14. Leo’nun göreve başlamasıyla birlikte kendi inisiyatifi doğrultusunda Türkiye’ye gelebileceğini düşündüğünü ve Papa Francesco’nun açtığı diyaloğu sürdürme olasılığının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni Papa Leo, seçildiği gün yaptığı ilk konuşmasında selefi Papa Francesco’ya teşekkür etmiş ve onun yolundan gitmeye devam edeceğini ifade etmişti.