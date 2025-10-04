Bayraktar: “Her 70 TL, Bir Fidan Demek”

Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar yaptığı açıklamada, “İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak, Bursa’da yaşanan yangınlar sonrası doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için fidan dikim kampanyasına destek veriyoruz. Her 70 TL, bir fidan demek. Bu katkı, sadece bir ağaç değil, geleceğe nefes oluyor,” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Dayanışma ve Doğa İçin Adım

Bayraktar, “Kent gönüllüsü olmak sadece şehirle değil, doğayla da bağ kurmaktır. Bu kampanya, İnegöl’den Bursa’ya uzanan bir dayanışma örneğidir,” dedi.