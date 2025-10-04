ORHANİYESPOR BAŞKANI GÜRBÜZ’DEN VOLEYBOL MAÇI ÇAĞRISI

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Başkanı Özgür Gürbüz, kadın voleybol takımının bugün oynayacağı Çiftlikköy Belediyespor maçı öncesinde taraftarlara ve İnegöl halkına çağrıda bulundu.

Gürbüz, karşılaşmanın 5 Ekim Pazar günü (yarın) Merkez Kapalı Spor Salonu’nda saat 16.00’da oynanacağını belirterek, tüm sporseverleri takıma destek olmaya davet etti.

“İNANCIMIZ TAM, DESTEĞİNİZLE BAŞARACAĞIZ”

Başkan Özgür Gürbüz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı olarak taraftarlarımızı ve İnegöl halkını, Çiftlikköy Belediyespor’la oynayacağımız karşılaşmaya bekliyorum.

Kazanacağımıza olan inancımız tam. Sizlerin de desteğiyle bunu başaracağız. Maçımız 5 Ekim Pazar günü Merkez Kapalı Spor Salonu’nda saat 16.00’da oynanacaktır. Tüm halkımızı tribünlere davet ediyorum.”

İNEGÖL’DE VOLEYBOL HEYECANI

İnegöl’de voleybol heyecanı bugün yeniden yaşanacak. Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında güçlü rakibi Çiftlikköy Belediyespor’u ağırlayacak. Taraftarların tribünleri doldurması beklenirken, kulüp yönetimi bu maçın takıma moral açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti.