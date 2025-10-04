İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 137 aktivist İstanbul’a getirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEKLER

Uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerini tek tek ele geçirmiş ve gemilerdeki aktivistleri alıkoymuştu. Aşdod'a götürülen aktivistler için tüm ülkeler seferber olmuştu. Kendi ülke vatandaşlarını güvenli şekilde yurda geçirmek için hükümetler İsrailli yetkililerle iletişime geçmişti.

Gemilerdeki Türk vatandaşları için Türkiye de diplomasi trafiğine hız vermişti. Vatandaşların bugün yurda getirileceği açıklandı.