Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde İnegöl'den Cerrah Mahallesi istikametine seyir halinde olan Adem D.(51) yönetimindeki 16 HD 461 plakalı otomobilin iddiaya göre önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyeti kaybederek yolun sağındaki beton elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ