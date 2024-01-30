Burhaniye ilçesinde, eski yıllarda zeytinyağı depolanan yağ küpleri mekanlara süs oldu. Yağ küplerinin dedelerinden kaldığını anlatan Yılmaz Özcan, küplerin ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, eski yıllarda yağ kabı olarak kullanılan küpler yeni açılan mekanlara süs oldu. Burhaniye’de bazı parklarda da yer alan dev yağ küpleri bazı işyerlerinde sergilenmeye başlandı. Aileden kalan pek çok eski eşyayı koruduğunu anlatan işletmeci Yılmaz Özcan, “Eski yıllarda bunlar en sağlıklı zeytinyağı saklama kaplarıydı. Son yıllara krom ve plastik kaplar çıkınca bunlar kullanılmaz oldu. Şu anda benim mekanımda 2 adet küp var. Bunlar dedelerimizden kalma. Onları güzelce boyadım. Gelip gidenlerin çok ilgisini çekiyor” dedi.