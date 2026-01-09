Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin dış politika gündemi ve uluslararası gelişmelerle ilgili merak edilen soruları TRT Haber’de yanıtladı. Fidan ayrıca, Suriye ordusunun Halep’te YPG’ye karşı başlattığı operasyonu da değerlendirdi.

YPG SADECE GÜÇLE YOLA GELİR

YPG'nin Şam'a entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'nın ihlal edildiğini ifade eden Bakan Fidan, terör örgütünün oyalama taktiğine başvurduğunu söyledi.

Bakan Fidan "YPG güç ya da güç tehdidi olmadan diyalogla pozisyon değiştirmez. SDG bölgenin gerçekliğine aykırı davrandı. Tarihte birçok örneği var, YPG/SDG bu çizgiden çıksın, barışa dönsün" sözlerini kullandı.

ÇATIŞMALAR İSRAİL'E YARIYOR

Fidan, Tel Aviv'in bölgedeki planlarına vurgu yaparak "İsrail kanla beslenen durumda. İsrail, komşularında 'böl', 'parçala' ve 'güçsüz kıl' politikasını uyguluyor" şeklinde konuştu.