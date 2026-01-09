Libya’da yaşanan olay, hem şaşkınlık hem de gülümseme yarattı. Libyalı bir telefoncunun siparişi tam 16 yıl gecikmişti. İlk bakışta mizahi görünen bu durum, 2011’de kaosa sürüklenen ülkede insanların kaybettiği yılları ve yaşanan trajediyi de akıllara getirdi.

2010 YILINDA SİPARİŞ VERMİŞTİ

Trablus'taki bir telefon satıcısının 2010 yılında verdiği Nokia telefon siparişi, ülkede yaşanan iç savaş sebebiyle teslim edilemedi. Teslimat uzun senelerin ardından nihayet sahibine ulaştı.

"TELEFON MU YOKSA TARİHİ ESER Mİ"

Libyalı adam, paketleri açarken hayrete kapılıp gülerek "Bunlar telefon mu yoksa tarihi eser mi?" diye espri yaptı.

LİBYA İÇ SAVAŞLARI

Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye karşı gösteriler büyüyerek bir iç savaşa dönüşmüştü. 8 ayın ardından Kaddafi'nin isyancı güçler tarafından yakalanıp öldürülmesiyle sona eren ilk savaşın ardından istikrarsızlığın devam ettiği ülke, 2014'te ikinci bir iç savaşa sürüklenmişti. 6 yıldan uzun süren ikinci iç savaş 2020'de varılan mutabakatla dinse de neredeyse 10 yıl boyunca savaşlardan başını kaldıramayan Kuzey Afrika ülkesi, henüz tamamen toparlanmış değil.