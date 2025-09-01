ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan katılımcı bütçe uygulaması ‘Bi’fikirle hep birlikle Eskişehir’ kent genelinde büyük ilgi gördü. Uygulama kapsamında 16 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlar ilgili web sitesi üzerinden proje önerilerini iletti. Ön ve teknik değerlendirmenin ardından belirlenen 50 proje 28 Temmuz tarihinde oylamaya sunuldu. Eskişehirli vatandaşlar 7 gün boyunca bifikirle.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak oylamaya katıldı. Her vatandaşın en fazla 10 projeye oy verebildiği uygulama kapsamında toplamda 10 bin oy kullanılarak seçilen 26 proje bifikirle.eskisehir.bel.tr sitesinde yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi, seçilen projeleri hayata geçirecek ve gelen diğer fikirleri de uygulayabilmek için çalışmalarını sürdürecek.

Eskişehirlilere teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “2026 Eskişehir’in yılı olacak ve sizin de imzanızla tarihe geçecek. Şeffaflık, katılımcılık ve ortak akılla yönetim anlayışımızı büyüterek sürdüreceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Katılımcı bütçe uygulamamızı geliştirerek, her yıl daha fazla hemşehrimizin fikirlerini hayata geçireceğiz. Bu sürece katkı sunan tüm vatandaşlarımıza, projeleriyle kentimize vizyon kazandıran herkese, teknik değerlendirme süreçlerini yürüten ekip arkadaşlarıma ve oy kullanan tüm Eskişehirlilere yürekten teşekkür ediyorum. Eskişehir’i hep birlikte yönetmeye, birlikte üretmeye, birlikte karar vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehir hepimizin, geleceğimiz ortak.” dedi.

Vatandaşlar tarafından seçilen ve 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan işte o projeler: “ESKİ Su Kartı Online Su Yükleme, Kartsız Su Kredisi Yükleme, Su Yükleme İşini Uygulamaya Taşıma, Haller Göbeği Trafik Yoğunluğu Azaltma Projesi, Espark Trafik, Dükkân Tabelaları Standardizasyon Projesi, Su Faturalarının Maliyetinin Azaltılması, Otopark, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aquapark`ı, Barınak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi, ESÇEM (Eskişehir Çiftçi Eğitim Merkezi), Eskişehir’in En Uzun Bayrak Direklerine Türk Bayrağı Çekilmesi ve Anıt Alanı Düzenlemesi Projesi, Doğal Afetlere Karşı Önlem Alma, Çocuk Parkları, Sosyal Duraklar, Eskişehir+, Porsuk Çayı ve Köprüleri Aydınlatma Projesi, Eskişehirspor ile #HareketeGeç, Sokak Stili ve Kaldırım Standartlarının Belirlenmesi ve Uygulanması Projesi, Eskişehirspor Afet Gönüllüleri (ESAG), Eskişehir Tarihi Yürüyüş Yolları, Zihinsel Yaşam Köyü 65+ İçin Aktif ve Zinde Yaşam Merkezi, ArtBlock - Eskişehir Sokaklarını Renklendir, Birlikte Sahne, "Yeşil Sessizlik" – Eskişehir Doğa Temelli Terapi Alanları, Park Yerlerinin Çizilerek Belirtilmesi, Açıkhava Sahnesi, Pati Kardeşliği - Gençlerle Sokak Hayvanlarına Destek, Eskişehir İl Genelinde LGS ve YKS Sınavlarına Hazırlanmak İsteyenlere Ücretsiz Online Kurs Hizmeti Verilmesi ve Bunun Tüm İlçe ve Köylerde Uygulanması.”