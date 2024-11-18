Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamıda İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalara ilişkin haftalık özet yayımlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Valiliği, uyuşturucu ile mücadele konusunda 11 ile 18 Kasım 2024 tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin il genelinde aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Buna göre 11 - 18 Kasım 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimizce yapılan denetimlerde 33 olaya müdahale edildiği belirtildi. İl genelinde bir hafta boyunca gerçekleşen operasyonlarda 216 adet sentetik ecza hapı, 28,62 gram esrar maddesi, 1.076,87 gram bonzai maddesi ile 710,76 gram metemfetamin maddesinin ele geçirildiği öğrenildi.

39 şüpheli şahsa işlem yapılan emniyet ve jandarma sorguları sonrası adli makamlara sevk edilen şahıslardan 34'ünün serbest kaldığı 5'inin ise tutuklandığı kaydedildi.