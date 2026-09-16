İnegöl’de uzun yıllardır lastik tamirciliği yapan Kamil Çalışkan’ın geçtiğimiz yıllarda yapılan kontrollerinde beyninde tümör tespit edildi. Hastalığı nedeniyle tedavisi devam eden Çalışkan, geçtiğimiz hafta Bursa’daki özel bir hastanede ameliyata alındı.

Yaklaşık 9 saat süren kritik ameliyatın başarılı geçtiği öğrenilirken, tedavisinin ardından Çalışkan taburcu edildi.

Önümüzdeki süreçte kemoterapi ve ışın tedavisi görmesi planlanan Çalışkan’ın, tedavi sürecini tamamlayarak hastalığını atlatması hedefleniyor.



Öte yandan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve futbolcular, Çalışkan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Çalışkan’a moral veren İnegölsporlu futbolcular, tedavi sürecinde yanında olduklarını ifade etti.

İnegöl’ün sevilen esnaflarından olan Kamil Çalışkan’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi, ailesi, yakınları ve sevenleri arasında sevinçle karşılandı.