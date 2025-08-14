Bursaspor, yeni sezon çalışmaları kapsamında Eskişehirspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde akşam saatlerinde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan çalışma, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapıldı.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve dayanıklılık antrenmanı yapıldı. Ardından taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, tempolu bir şekilde tamamlandı. Yeşil beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

Kaynak: İHA