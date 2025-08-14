Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın merakla beklenen görüşmesine saatler kaldı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, dünyanın yakından takip ettiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Uşakov, Putin ile Trump'ın yarın Alaska'da gerçekleştireceği görüşmenin TSİ 22.30'da başlayacağını açıkladı. Uşakov, "Her şey yarın, Moskova saatiyle 22.30'da Putin ve Trump görüşmesiyle başlayacak" dedi.

Zirve programı üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydeden Uşakov, görüşmenin Alaska'daki Elmendorf-Richardson Hava Üssü'nde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. İki liderin ilk olarak başbaşa görüşeceğini kaydeden Yuri Uşakov, görüşmenin daha sonra heyetlerin katılımıyla devam edeceğini, heyetlerin daha sonra çalışma kahvaltısına geçeceklerini bildirdi.

Putin ve Trump’ın görüşmenin başında kısa bir konuşma yapması beklendiğini de sözlerine ekleyen Uşakov, zirvenin süresinin ise görüşmenin akışına göre şekilleneceğini aktardı. Görüşmenin sonunda ise bir basın açıklamasının beklendiğini açıklayan Uşakov, görüşmenin gündem maddeleri arasında Ukrayna Savaşının çözümünün yer aldığını bildirdi.

Uşakov, görüşmeye her iki taraftan da 5 ismin katılacağını söyledi. Rus heyetinde Uşakov’un yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrei Belousov, Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Maliye Bakanı Minister Anton Siluanov bulunacak. Görüşmenin ardından heyet Rusya’ya dönecek.