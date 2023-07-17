Bursa'da esnafın, KDV ve akaryakıt üzerinden alınan ÖTV oranlarında yapılan artışlar nedeniyle sorunlar yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulunan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, bu zam yağmurunun son bulması gerektiğini ifade etti. Bilgit, esnafın kepenk kapatma noktasına gelmeden önlem alınması gerektiğini belirtti.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, zamların ve artan maliyetlerin esnafı zor durumda bıraktığını dile getirdi. KDV ve akaryakıt üzerinden alınan ÖTV oranlarındaki artışın, esnafın karşılaşabileceği sorunlara dikkat çeken Bilgit, "KDV ve ÖTV'de yapılan düzenlemeler ve artan maliyetler, esnafın belini bükmektedir. Esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmeden, bu zam yağmurunun sona ermesi gerekmektedir. Hayatın merkezinde olan esnaf için bir muafiyet sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Enerji fiyatlarındaki zamların ardından artan maliyetlerin, esnaf ve sanatkarları zor durumda bıraktığını vurgulayan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, bu maliyetlerin ürün ve hizmetlere yansıması kaçınılmaz olduğunu belirtti. KDV ve ÖTV oranlarındaki düzenlemeler ve artan maliyetlerin, esnafın zorluk yaşamasına neden olduğunu işaret eden Bilgit, "Esnafımızın kepenk kapatma noktasına gelmeden, bu zam yağmurunun son bulması gerekiyor. Hayatın merkezinde olan esnaf için bir muafiyet sağlanmalıdır. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte esnafa yansıyan zam ve vergi yükü, bir şekilde fiyatlara etki edecektir. Esnafın istemese de fiyat artışına gitmek zorunda kalması, vatandaşı en çok etkileyecektir." şeklinde konuştu.

Bilgit'in açıklamaları, Bursa'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar arasında büyük bir endişe ve talep artışına neden oldu. Esnafın kepenk kapatma riskinin azaltılması ve maliyetlerin kontrol altına alınması için yetkililerden adımlar atılması bekleniyor.