Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü mahallesinde gençlerin daha sağlıklı nesiller olması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve mahalle sakinlerinin destekleriyle bir altyapı takımı kuruldu.

Gündüzlü Mahallesindeki gençler için bir proje geliştirdiklerini söyleyen Altyapı Takımı sorumluları Ali Turhan ve Ali Oğuz, “Gençlerin spora alıştırılması ve daha sağlıklı nesiller olmaları için oluşturulan bu projenin olumlu sonuçlar vereceğini eminiz. Köyümüzden ve köyümüz dışındaki köylülerimiz bu projeye destek verdi. Ayrıca Bursa büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş bey 20 top ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban bey’de malzeme desteği verdi. Hayırseverlerde forma desteği vererek, gençlerimizi, evlatlarımızı güzel alışkanlıklar kazandırmak amacıyla bir altyapı takımı kurduk. Top sahasının biçimi ve temizliği ile ilgili de Park ve bahçeler Müdürlüğü'nün ekiplerine teşekkür ederiz. Ayrıca bu sahaya bir tuvalet ve soyunma odasının kazandırılmasını çok istiyoruz” dediler.