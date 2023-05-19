Adil Akbaşoğlu ve Tara Innocenti, Eşsiz Düetleri "Ciao Bella / Çav Bella"yı Müzikseverlerle BuluşturduİSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçılar Adil Akbaşoğlu ve Tara Innocenti, güçlü düetleri "Ciao Bella / Çav Bella" ile müzik dünyasında büyük ilgi topluyor. Bu özel iş birliği, Türkçe ve İtalyanca dillerini bir araya getirerek dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor.

"Ciao Bella / Çav Bella" şarkısı, Adil Akbaşoğlu ve Tara Innocenti'nin birlikte seslendirdiği bir düettir. İkili, benzersiz vokal performanslarıyla dinleyicileri büyülemeyi başarıyor.

Şarkının Türkçe sözleri Adil Akbaşoğlu tarafından yazılırken, İtalyanca sözler anonim bir esere aittir.

Müziği anonim olan "Ciao Bella / Çav Bella"nın düzenlemesi Tamer Özkan tarafından başarılı bir şekilde yapılmıştır. Mix ve mastering işlemleri Candar Köker tarafından gerçekleştirilen şarkının video klibinin yönetmenliğini yine Candar Köker üstlendi.

Şarkının yapımını Maestro Müzik üstlenirken, yayınlanması Kuzey Müzik tarafından gerçekleştirildi.