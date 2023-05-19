Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 104 yıl önceki aynı şuurla, aynı kararlılıkla birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sürdüğünü ifade ederek, Kayseri’de donanımlı ve eğitimli bir gençlik yetişmesine özen gösterdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 19 Mayıs’ın 104. yıl dönümüne vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “19 Mayıs, 104 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, milli iradenin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, güçlü bir inancın uyandığı gündür” dedi.

104 yıl önceki aynı şuurla, aynı kararlılıkla birliğin, beraberliğin sürdüğünü ifade ederek, Kayseri’de donanımlı ve eğitimli bir gençlik yetişmesine özen gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları söyledi: “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve Spor A.Ş.’miz marifetiyle gençlerimiz için çok kıymetli etkinlik ve faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Yine KAYMEK’imiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldığımız Değer Gençlik Projesi ile değerlerimiz ışığında bir nesil yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Kütüphanelerimiz, müzelerimiz, millet bahçelerimizle, ilçelerimiz de dâhil olmak üzere gençlik merkezlerimizle, sosyal ve spor tesislerimiz ile gençlerimiz ve öğrencilerimize sağladığımız desteklerimizle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma yönünde özverili bir gayretin içerisindeyiz. Ülkemizin üreten gücü olacak dinamik, nitelikli, donanımlı gençlerimizi göz bebeğimiz olarak görüyor, onlara söz hakkı veriyoruz. Kurmuş olduğumuz Gençlik Meclisimizle de bunu gerçekleştirmeye, gençlerimizi yönetime dâhil etmeye özen gösteriyoruz. ”

Başkan Büyükkılıç, ülkenin geleceği olan gençlerin için eğitimin, sağlığın, sporun olmazsa olmaz nitelikte olduğunu ve bu konuda emeklerini hiçbir zaman esirgemediklerini ifade ederek, “Sürekli ifade ettiğimiz gibi gençlerimizin de, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, inancımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” diye hitap ettiği gençliğimiz, geçmişte bunu gerçekleştirmiş, gelecekte de gerçekleştirmeye adaydır” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZE YÖNELİK PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Mesajında, gençleri en büyük güçleri olarak gördüğüne işaret eden Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye’miz var. Bu anlamda gençlerimiz bizim en büyük gücümüz olurken, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya olarak bilinen veliler ve âlimler şehri Kayseri’mizde gençlerimize ve şehrin eğitim seviyesini yükseltmeye yönelik projelerimiz de devam edecek” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: “Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye’mizin geleceğini, gençlerimiz başta olmak üzere, hep birlikte inşa etmeye yönelik niyetimizi ve gayretimizi buradan yineliyor, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anarken, başta gençlerimiz olmak üzere aziz Türk milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”