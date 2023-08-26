Genç bir anne, estetik amaçlı gittiği özel bir klinikte yaşadığı kâbus dolu deneyimi anlatıyor. 31 yaşındaki Gonca Akdemir, son dönemin popüler estetik operasyonlarından biri olan "badem göz" ameliyatını yaptırmak üzere kliniğe başvurdu. Ancak umduğunu bulamadı; yaşadığı deneyim tam bir hayal kırıklığına dönüştü.

Akdemir, iddiasına göre, ameliyat sonrası yüzünde oluşan yaralar ve dikiş izleri nedeniyle doktorun önerisiyle mini yüz germe operasyonuna razı oldu. Ancak bu ek ameliyat, genç kadının yüzünü daha da kötü bir hâle getirdi.

Yaşadığı süreci anlatan Akdemir, "Beş ay kadar önce bir kliniğe gittim. Orada çalışanlar estetik operasyon konusunda beni ikna etti ve ben de kabul ettim. 'Badem göz' adı verilen operasyonu geçirdim. Bir süre sonra dikiş izleri ve açılmalar fark ettim ve doktora başvurdum. Doktor, bu izleri mini yüz germe operasyonuyla düzeltebileceğini söyledi. Kabul ettim ve yüz germe operasyonunu da geçirdim. Ancak sonuç istediğim gibi olmadı, yüzüm daha kötü bir hâle geldi. Üstelik her iki ameliyatın izleri de yüzümde belirgin şekilde kaldı" dedi.

Akdemir'e göre, durumu düzeltmek adına birkaç kez daha ameliyat geçirildi, ancak sonuç hüsran oldu. Yüzündeki yaralar giderek kötüleşti, iltihaplar oluştu. Toplamda 42 bin lira ödediği bu deneyimin ardından klinik tarafından önce işten çıkarılan Akdemir, daha sonra paralarının iade edildiğini belirtti.

Akdemir, yaşadığı bu acı dolu süreci paylaşarak, benzer deneyimler yaşanmamasını umuyor. Kendisini bu duruma düşüren doktorun sorumluluğunu üstlenmesini ve başkalarının benzer sıkıntılar yaşamaması için önlem alınmasını talep ediyor.