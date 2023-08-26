Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde meydana gelen olayda, 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan P. Söz. Er Erkan Selçuk'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Maalesef, Pençe-Kilit Harekâtı sahasında 25 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen elim olayda, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan P. Söz. Er Erkan Selçuk, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Bizleri derin bir üzüntüye boğan bu acı haberi aldık. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.