MALZEME LİSTESİ: 3 su bardağı pirinç 500 gr kuzu eti 2 çorba kaşığı tereyağı 2 su bardağı haşlanmış nohut 1 soğan tuz su HAZIRLANIŞI: Kuzu etini kuşbaşı doğruyoruz. Tavaya tereyağı ve kuzu etini alıyoruz, soteliyoruz. Et suyunu bırakıp çekince yemeklik doğranmış soğanı koyuyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Sıcak suyunu veriyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Pişmeye yakın haşlanmış nohutu da ekliyoruz. Tuzunu atıyoruz. Ayrı bir tencereye yıkanmış süzülmüş pirinci ve tereyağını koyup kavuruyoruz. Sıcak suyunu veriyoruz. Tuzunu atıyoruz ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyoruz. Pilav pişince dinlendiriyoruz ve karıştırıyoruz. Servis tabağına pilavı döküyoruz. Üzerine de nohutlu eti koyarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi