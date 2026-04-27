Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanıp cezaevine gönderildi, diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan isimler arasında ünlü bir isim çıktı. Burak Doğan’ın haberine göre, gözaltına alınan Özgür Gökçe “çocuğun fuhuşuna aracılık etme” suçundan tutuklandı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanları için arama kararı çıkarılmış, mekanlarda arama yapılmıştı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında kimler gözaltına alınmıştı?

Ad Soyad
Samet Demirok
Özlem Parlu
Oğuz Sarıpınar
Elif Karaarslan
Ali Yaşar Koz
Cansel Ayanoğlu
Aleyna Bozok
Büşranur Çakır
Özgür Gökçe
Fikret Aydoğdu
Lena Ahsen Alkan
İrem Şişman
Mustafa Eyüp Çelik
Mustafa Aksakallı
Cem Mirap
Gizem Melisa Alagöz
Deniz Metin Yüksel

Kaynak: Türkiye Gazetesi