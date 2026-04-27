Bilecik'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girmeyip yol üstünde yolcu indiren, bir de yol kenarına çöpünü bırakan Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsüne zabıta ekiplerince ceza yazıldı.

Olay, dün Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Denizli'ye giden 81 AK 261 plakalı Metro Turizme ait otobüs sürücüsü Kutbettin G., Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girmeyerek, TOKİ mevkiinde durarak bir yolcu yolcu indirdi. Bu sıra otobüsteki bazı yolcular da beklemeden faydalanıp aşağı indiler, araç trafiği bir süre sıkıştı. Daha sonra kısa mola veren otobüsün muavini, hareket etmeden önce araçta biriken çöpleri poşetle yol kenarına bıraktı. Yaşanları cep telefonu kamerası ile çeken bir vatandaş durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta olay yerine gelerek, içinde çay, kahve ve meşrubat içeceği gibi atıkları olduğu poşeti alarak çöp konteynerına attı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ardından aracı tespit ederek, 'otogar harici yolcu indirip, bindirme' ve 'çevreyi kirletme' suçlarından cezai işlem uyguladı.