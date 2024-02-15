MALZEME LİSTESİ: 500 gr kuzu eti 100 gr kuyruk yağı 1 paket mantar 1 kase arpacık soğan 1 patates 4 domates 1 kase bezelye 300 gr fasulye 2 havuç 1 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı biber salçası 3 diş sarımsak zeytinyağı tuz karabiber su HAZIRLANIŞI: Kuyruk yağını ve eti kuşbaşı doğruyoruz. Güveci ocakta ısıtıyoruz, kuyruk yağını koyup eritmeye başlıyoruz. Biraz zeytinyağı döküyoruz. Kuzu etini katıp kavurmaya başlıyoruz. Sonra arpacık soğanları, sarımsakları koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Mantarları ve havuçları doğruyoruz. Mantarı ve havucu ekleyip karıştırıyoruz. Salçaları koyuyoruz. Dondurucudan çıkardığımız domates soslu fasulyeyi ve bezelyeyi ekliyoruz. Son olarak patatesi ve domatesleri küp doğruyoruz, güvece ekliyoruz ama karıştırmıyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. 1 çay bardağı kadar sıcak su koyuyoruz. Üzerini önce yağlı kağıtla sonra alüminyum folyoyla kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Ocakta kaynayana kadarpişirdikten sonra, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına alıyoruz ve 1,5 saat daha pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi