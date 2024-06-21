Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) takımlar 6’şar gruplarda mücadele edecek.

21 Haziran Cuma günü ise ilk karşılaşma Slovakya ve Ukrayna arasında oynanacak. Daha sonra ise Polonya-Avusturya, Hollanda- Fransa takımları karşı karşıya gelecek.

İşte maç programı

16.00 Slovakya-Ukrayna (E grubu)

Slovakya ile Ukrayna bugün saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. E grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında ise Slovakya 3 puanla avantajlı konumda yer alırken Ukrayna henüz puan alamamış durumda.

19.00 Polonya- Avusturya (D Grubu)

Polonya ve Avusturya bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. D grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında ise her iki tarafında henüz puan alamadığı göze çarpıyor.

22.00 Hollanda- Fransa (D Grubu)

Hollanda ve Fransa bugün saat 22.00’da karşı karşıya gelecek. D grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında ise her iki tarafında 3 puanda olduğu göze çarpıyor.