Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup aşamalarında bu haftanın ilk maçları bugün tamamlanacak.
24 Haziran Pazartesi günü karşılaşmalar B grupları arasında olurken; Arnavutluk- İspanya ve Hırvatistan-İtalya karşı karşıya gelecek.
İşte maç programı
22.00 Arnavutluk-İspanya
Arnavutluk- İspanya bugün saat 22.00’da Esprit Arena stadyumunda karşı karşıya gelecek. B grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında İspanya 6 puanla ilk sırada yer alırken Arnavutluk 1 puanla Hırvatistan ile son sırada yer alıyor.
22.00 Hırvatistan- İtalya
Hırvatistan-İspanya bugün saat 22.00’da Red Bull Arena'da karşı karşıya gelecek. B grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında ise İtalya 3 puanla avantajlı konumda yer alıyor. Hırvatistan ise 1 punla sonuncu sıralarda bulunuyor.