Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup aşamalarında bu haftanın ilk  maçları bugün tamamlanacak.

24 Haziran Pazartesi günü karşılaşmalar B grupları arasında olurken; Arnavutluk- İspanya ve Hırvatistan-İtalya karşı karşıya gelecek.

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İşte maç programı

22.00 Arnavutluk-İspanya

Arnavutluk- İspanya bugün saat 22.00’da Esprit Arena stadyumunda karşı karşıya gelecek. B grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında İspanya 6 puanla ilk sırada yer alırken Arnavutluk 1 puanla Hırvatistan ile son sırada yer alıyor.

22.00 Hırvatistan- İtalya

Hırvatistan-İspanya bugün saat 22.00’da Red Bull Arena'da  karşı karşıya gelecek. B grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında ise İtalya 3 puanla avantajlı konumda yer alıyor. Hırvatistan ise 1 punla sonuncu sıralarda bulunuyor.

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Muhabir: MURAT AVCI