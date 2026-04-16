Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Ligi Play-Off turu mücadelesine Ankara deplasmanında devam etti. 4’üncü hafta erteleme maçında Spor Toto Spor Kulübü’nün konuğu olan Bursa ekibi, sahadan 33-25’lik skorla galip ayrıldı.

Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Nilüfer Belediyespor hızlı bir başlangıç yaptı. Oyunun kontrolünü eline alan Bursa temsilcisi, hücumda etkili oyunuyla ilk devreyi 18-12 önde kapattı. Karşılıklı sayılara sahne olan ikinci yarıda da rakibine 15-13’lük üstünlün kuran Nilüfer Belediyespor, parkeden 33-25’lik skorla ayrılmayı bildi.

Ankara’dan alınan bu galibiyetle birlikte play-off turundaki galibiyet sayısını 3’e çıkaran Nilüfer Belediyespor, toplam puanını 46’ya yükseltti. Play-off turunun ilk devresini lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde tamamlayan ekip, bir sonraki maçında Altınpost Giresunspor’a konuk olacak. Mücadele, 18 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda oynanacak.