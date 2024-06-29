2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda İsviçre, İtalya’yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) Son 16 Turu’nda İsviçre ile İtalya Almanya’nın başkenti Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yönettiği mücadelenin 37. dakikasında Ruben Vargas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Remo Freuler meşin yuvarlağı ağlara göndererek İsviçre’yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, 46. dakikada sol kanattan Michel Aebischer’in pasında ceza sahası içinde Vargas’ın şık golüyle farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, Murat Yakın’ın öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. İsviçre, çeyrek finalde İngiltere - Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak.