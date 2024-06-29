İran’daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50’yi geçemedi. En çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turu 5 Temmuz’da yapılacak. Katılım oranı ise yüzde 40’ta kaldı.



İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıklamıştı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy aldı.

Celili ise son verilere göre 7 milyon 189 bin 756’sını alarak ikinci sıraya yerleşti.

Sayılan 19 milyon oyun 2 milyon 676 bin 512’sini alan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.