Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu’nda Hollanda ilk maçında Polonya’yı 2-1 mağlup etti.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk haftasında D Grubu’nda Polonya ile Hollanda, Hamburg şehrinde yer alan Volksparkstadion Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Portekizli Artur Soares Dias’ın düdük çaldığı maçta Polonya 16. dakikada golü buldu. Sağ taraftan Zielinski’nin kullandığı kornerde ön direkte Adam Buksa’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Verbruggen’in solundan ağlara gitti. Golün şokunu kısa sürede atlatan Hollanda 29. dakikada Gakpo’nun golü ile eşitliği yakaladı. Savunmanın hatasında araya giren Ake, pasını Gakpo’ya çıkardı. Gakpo, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmada Salamon’a da çarpan top ağlara gitti. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

83. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Wout Weghorst topu filelere yollayarak Portakalları 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Öte yandan sezonu Antalyaspor’da geçiren Polonyalı futbolcu Adam Buksa, mücadelenin 16. dakikasında müsabakanın ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Buksa, 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski de mücadeleye 11’de başlarken, 46. dakikada yerini Jakub Moder’e bıraktı. Başakşehir’in 28 yaşındaki Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ise forma şansı bulamadı.