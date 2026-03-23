​Dernek Başkanı Nida Menteş, yaptığı basın açıklamasında yardımların büyük bir kısmının zor günler geçiren Gazze’ye ayrıldığını belirtti. Menteş; Gazze’deki insani krizin hafifletilmesi amacıyla bölgede kurulan “İnegöl Çadır Kenti” için 5 milyon 600 bin TL harcandığını, ayrıca kurulan iftar sofralarıyla 4 milyon 482 bin TL değerinde destek sağlandığını açıkladı.

​İnegöl’de Bayram Sevinci

​Yardım faaliyetlerini sadece sınır ötesiyle kısıtlı tutmayan dernek, İnegöl’deki yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı. Menteş, konuyla ilgili şu detayları verdi:

Çocuklarımızın bayrama sevinç ve mutlulukla girmesi için 3 milyon TL değerinde, 1000 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye edildi. İnegöl’deki ihtiyaç sahibi ailelerimize 1 milyon TL değerinde gıda paketi desteği sağlandı.

Ailelerimize toplamda 900 bin TL nakit desteği ulaştırıldı.

​Başkan Menteş: "Kardeşlik Köprüsü Kurduk"

​İnegöl Yardım Derneği Başkanı Nida Menteş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

​"Bu Ramazan ayında da emanetlerinizi en doğru adreslere ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Gazze’den İnegöl’e kadar uzanan bir kardeşlik köprüsü kurduk. Toplamda 14 milyon 980 bin TL'lik bu dev destek, bağışçılarımızın güveni ve hayırseverliği sayesinde hayat buldu. Yetimlerimizin yüzündeki bir tebessüm, bizim en büyük mükafatımızdır."