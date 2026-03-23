Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş deplasmanında berabere kalarak şampiyonluk şansını arttıran yeşil beyazlılar, ligin ilk yarında deplasmanda 4-1 kaybettiği G. Gebzespor maçını bu kez kazanarak taraftarına anlamlı bir galibiyet hediye etmek istiyor. Ligde geride kalan 28 hafta sonunda 20 galibiyet, 4 beraberlik 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan yeşil beyazlılar, bu maçlarda attığı 71 gole karşılık kalesinde ise sadece 17 gol gördü.

Topladığı 64 puanla en yakın takipçisi Aliağa FK’nın 6 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturan Bursaspor, G.Gebzespor’u yenerek puan farkını korumaya çalışacak.

G.GEBZESPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 28 hafta sonunda 15 galibiyet, 9 beraberlik 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan mor menekşeler, bu maçlarda attığı 50 gole karşılık kalesinde ise sadece 20 gol gördü.

Ekibin bulduğu 50 golün 21’ini deneyimli golcü Batuhan Altıntaş attı. Oldukça tecrübeli isimlerin yer aldığı ekip, grubun en az gol yiyen 4 takımından biri olarak göze çarpıyor.

Son haftaların çıkışta takımların başında yer alan G. Gebzespor, 9 maçtır rakiplerine yenilmiyor. Son 3 maçını kazanan ekip, 9 maçta ise 7 galibiyet 2 beraberlik aldı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup 29. Haftasında Bursaspor-G.Gebzespor arasında oynanacak olan lig maçı 24 Mart Salı günü saat 19.00’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.